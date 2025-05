Simon Eriksson startdebuterar för Elfsborg

Under måndagskvällen går den sjunde allsvenska omgången i mål.

På Borås arena tar IF Elfsborg mot Gais.

Matchen har avspark 19.10.

Efter sex allsvenska omgångar befinner sig IF Elfsborg på en sjätteplats i serien med tio inspelade poäng.



Fem placeringar nedanför, på en elfteplats, återfinns Gais med sju poäng på kontot.



Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra när Elfsborg välkomnar ”Makrillarna” till Borås arena.



Matchen har avspark 19.10 – där lagen ställer upp med följande startelvor:



IF Elfsborg: Eriksson; Ibrahim, Wikström, Yegbe, Hedlund, B. Zeneli, Olsson, Hult, Sigurpalsson, Ihler, Silverholt.



Gais: Krasniqi; Wängberg, Ågren, Beckman, Frej – Lundgren, Ibrahim, Milovanovic – Niklasson Petrovic, Diabate, Boudri.