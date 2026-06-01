Utspelet: ”Ingen svensk kan tycka annorlunda”

Norge mot Sverige i kväll – men bara varsin superstjärna i anfallet.

Men vilken forwardsduo är egentligen bäst: Erling Braut Haaland och Alexander Sörloth eller Viktor Gyökeres och Alexander Isak.

– När vi spelade i Malmö var vi ganska skoningslösa i vad vi tyckte och jag tror inte någon svensk kan tycka annorlunda nu, säger BP:s norska stjärna Oliver Berg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Erling Braut Haaland vilas mot Sverige, Viktor Gyökeres har precis spelat Champions League-final och är heller inte tillgänglig.

Därmed blir det lite pyspunka på förhand inför kvällens häftiga träningsmatch som VM-uppladdning mellan Norge och Sverige i Oslo.

Däremot väntas såväl Atlético Madrids målmaskin Alexander Sörloth som Liverpools dyraste värvning någonsin, Alexander Isak, att komma till spel.

Väl i VM kommer så klart Haaland och Gyökeres vara på plats i respektive lands startelva och när FD frågar BP:s norske stjärna Oliver Berg vilken av dessa två anfallsduos som är bäst är han säker på sin sak – och verkar ha varit så en längre tid.

– Vi hade en diskussion i Malmö om det här. Vi var ett gäng norrmän där och vi var ganska skoningslösa i vad vi tyckte. Sedan var det några svenskar som ville ha in sina kära landsmän, men nu tror jag inte någon svensk kan tycka annorlunda, säger Berg som alltså är team Haaland/Sörloth.

Vilka var det som hade den här debatten i Malmö?

– Vi norrmän var jag, Bothem, Rösler och Berg Johnsen. Svenskarna… jag kommer inte riktigt ihåg men jag vet att Taha Ali kämpade för Alexander Isak, säger Berg leendes och fortsätter:

– Jag tror inte Robin Olsen var med men däremot Pontus Jansson och kanske också Otto (Rosengren) och Isaac (Kiese Thelin).

Håller med Lien på känsliga frågan: ”Hade valt Haaland”

Berg lämnade MFF i vintras efter 2,5 år där.

Nu är han i stället BP:s stora stjärna och han skrattar gott när FD berättar om Djurgårdens norrman Kristian Lien som blev ställd på frågan vem han väljer mellan Sörloth och Haaland.

”Ska jag välja mellan två norrmän? frågade Lien förvånat till FD innan han svarade Haaland med motiveringen:

”Sörloth är topp fem bästa anfallare i världen, Haaland är DEN bästa”.

Berg är inne på samma spår som Djurgårdens striker.

– Ja, jag hade nog valt Haaland, avslutar 32-åringen.