Gyökeres går miste om pris – United-målvakten vinner

Viktor Gyökeres var nominerat till ”årets värvning” i Premiere Leauge.

Men det blir inget pris för svensken.

Istället vinner Semme Lammens.

Viktor Gyökeres var en av åtta som var nominerad till ”säsongens bästa värvning i Premier League”. Svensken var nominerad efter sin succéssäsong i Arsenal. Han blev en av dem nominerade men efter att supportarna har fått säga sitt står de nu klart att det inte blir någor pris.

Manchester Uniteds belgiske målvakt Senne Lammens som vann. på 32 matcher blev det enbart fyra förluster och 39 insläppta mål.

Övriga nominerade var Rayan Cherki (Manchester City), Antoine Semenyo (Manchester City), Joao Pedro (Chelsea), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Adrien Truffert (Bournemouth) och Granit Xhaka (Sunderland).