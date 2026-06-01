Klart: Saman Ghoddos med i Irans VM-trupp
Iran har tagit ut den trupp som ska spela VM i sommar.
Bland de 26 spelarna finns svensk-iraniern Saman Ghoddos med.
Den 16 juni premiärspelar Iran mot Nya Zeeland i VM 2026.
Nu har förbundskapten Amir Ghalenoei tagit ut den 26-mannatrupp som ska representera landet i mästerskapet.
Bland dessa finns bland annat svensk-iraniern Saman Ghoddos, med ett förflutet i Östersunds FK, med. I dag spelar 32-årige Ghoddos i Kalba FC från den Förenade Arabemiraten och har totalt sett kommit upp i 65 landskamper för sitt Iran.
Irans deltagande i mästerskapet har varit omdebatterat under den senaste tiden, till följd av konflikten med USA och Israel. Nu tyder dock allting på att Ghoddos och hans lagkamrater deltar i 2026 års världsmästerskap.
Hela den iranska VM-truppen:
Målvakter: Alireza Beiranvand, Hossein Hosseini, Payam Niazmand.
Försvarare: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian.
Mittfältare: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi
Anfallare: Ali Alipour, Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi.
