Uppgifter: Arsenal-backen kan missa VM

Han spelade final i Champions League under helgen.

Nu riskerar William Saliba att missa VM för Frankrike.

Det rapporterar Foot Mercato.

Lördagens Champions League-final blev ingen munter sådan för Arsenal och mittbacken William Saliba – som fick se Paris Saint-Germain vinna på straffar.

Nu kan ännu mörkare moln ha dragit in över fransmannens himmel.

Lyssnar man till uppgifter från Foot Mercato skadade sig mittbacken under finalens gång och förvärrade en gammal fotledsskada.

Det kan göra leda till att 25-åringen missar sommarens mästerskap med Frankrike. Uppgifterna gör gällande att Saliba kommer att genomgå medicinska tester med det franska landslaget under måndagen och att han kan bli borta under flera veckor.

Frankrike inleder sitt spel i VM med att möta Senegal den 16 juni. Därefter väntar Irak och Norge. Under sina år i landslaget står Saliba står noterad för 31 landskamper.