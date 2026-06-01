Klart: Villarreal har hittat en ny tränare

Villarreal har hittat sin nya tränare.

Iñigo Pérez tar över som huvudtränare.

Avtalet gäller över tre säsonger.

Foto: Bildbyrån

Villarreal har gjort sitt val. Under måndagen presenterar klubben 38-årige Iñigo Pérez som ny huvudtränare. Spanjoren kommer närmast från Rayo Vallecano, där han imponerat genom att leda laget till två raka åttondeplatser i La Liga samt en finalplats i Conference League.

Pérez inledde sin tränarbana som assisterande tränare till Andoni Iraola innan han senare tog över ansvaret för Madridklubben.

Avtalet med Villarreal är skrivet över de kommande tre säsongerna.

Den gula ubåten slutade trea i La Liga förra säsongen och är därmed kvalificerad för spel i Champions League under hösten.