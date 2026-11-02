Så startar Gais och AIK

AIK gästar Gais i allsvenskan i kväll.

Avspark är klockan 19.00.

Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

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AIK är obesegrat i tre raka matcher, medan Gais bröt sin förlustsvit med en seger mot Kalmar i förra omgången.

AIK-tränaren José Riveiro gör ett oväntat val och låter Johan Hove börja på bänken. I stället startar Dino Besirovic, som gjorde comeback mot Elfsborg, och Sixten Gustafsson, som avgjorde nästan matchen som inhoppare i samma match.

Lagens startelvor

Gais

Krasniqi – Wängberg, Frej, Ågren, Wendin Thomasson – Milovanović, Fagerjord, De Brienne – Andersson, Vasić, Niklasson Petrović

AIK



Nordfeldt (K) – Thychosen, Tomas, Olofsson, Wilson – Geiger, Ali, Besirovic – Ayari, Gustafsson, Kouame