Så startar Gais och AIK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AIK gästar Gais i allsvenskan i kväll.
Avspark är klockan 19.00.
Se startelvorna nedan.
Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |
AIK är obesegrat i tre raka matcher, medan Gais bröt sin förlustsvit med en seger mot Kalmar i förra omgången.
AIK-tränaren José Riveiro gör ett oväntat val och låter Johan Hove börja på bänken. I stället startar Dino Besirovic, som gjorde comeback mot Elfsborg, och Sixten Gustafsson, som avgjorde nästan matchen som inhoppare i samma match.
Lagens startelvor
Gais
Krasniqi – Wängberg, Frej, Ågren, Wendin Thomasson – Milovanović, Fagerjord, De Brienne – Andersson, Vasić, Niklasson Petrović
AIK
Nordfeldt (K) – Thychosen, Tomas, Olofsson, Wilson – Geiger, Ali, Besirovic – Ayari, Gustafsson, Kouame
Den här artikeln handlar om: