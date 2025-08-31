JUST NU: Häcken reducerar i derbyt

Göteborgsderby mellan Gais och BK Häcken.

Matchen startar klockan 16:30.

Under söndagen tog Gais emot BK Häcken i ett Göteborgsderby på Gamla ullevi. Hemmalaget placerade sig på sjundeplats inför derbyt, medan gästande Häcken låg tia i den allsvenska tabellen.

Strax innan avspark tvingades Häcken stryka målvakten Etrit Berisha från startelvan. Keepern ersattes av Andreas Linde och Oscar Jansson tog plats på bänken.

Nästa smäll för Häcken kom tidigt i matchen när Adam Lundkvist tvingades till ett byte efter en duell med William Milovanovic. Han ersattes av Sigge Jansson.

Efter knappt 20 spelade minuter tog Gais ledningen i derbyt när Amin Boudri nickade in ett inlägg bakom en chanslös Linde.

– Jag överraskade mig själv, sa målskytten om nickmålet till Max i halvtidspaus

– Jag har det (mål med pannan, reds. anm.) i mig, skämtade han vidare.

Med omrking 20 minuter kvar av matchen lossade Gustav Lundgren ett skott mot Linde i Häcken-kassen. Målvakten släppte en retur som gick rakt ut och Lundgren var påpasslig och satte dit 2–0-målet i derbyt.

Bara minuter senare blåste Häcken liv i matchen igen när Julius Lindberg vek in från vänster och placerade in reduceringsmålet mot sin tidigare klubb.

✔️ Matchen pågår!

Startelvor:

Gais:

Krasniqi – Wängberg, Ågren, Beckman, de Brienne – Milovanovic, Boudri, Holmén – Lundgren, Diabate, Besirovic.

BK Häcken:

Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Madsen – Layouni, Gustafson, Svanbäck – Dembe.