Berisha struken inför Göteborgsderbyt

Etrit Berisha skulle starta mot Gais.

Då tvingades Häcken göra ett sent målvaktsbyte.

Keepern ersattes av Andreas Linde.

Det var strax innan avspark i Göteborgsderbyt mellan Gais och BK Häcken under söndagen som gästerna tvingades till ett sent byte. Målvakten Etrit Berisha, som var tänkt att starta mot Gais, ströks ur startelvan.

Anledningen till den sena förändringen är oklar. 36-åringen ersattes av Andreas Linde i startelvan och Oscar Jansson tog plats på bänken.

Matchen mellan Gais och BK Häcken startade klockan 16:30.