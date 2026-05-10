Foto: Bildbyrån

Så startar Häcken och MFF

Nilo Ek
Tor Sundberg
BK Häcken tar emot Malmö FF på Nordic Wellness Arena.
Nu har startelvorna presenterats.

BK Häcken har kryssat tre raka matcher i allsvenskan. Under söndagen tar Hisingenlaget emot Malmö FF på Nordic Wellness Arena. Gästerna från Skåne kommer senast från en förlust hemma mot de regerande mästarna Mjällby AIF.

Sedan tidigare saknas MFF-stjärnan Anders Christiansen, som blir borta resten av säsongen.

Nu har startelvorna presenterats och Häcken-tränaren Jens Gustavsson och MFF:s tränare Miguel Angel Ramirez väljer att starta med följande spelare.

Matchen startar 16.30.

Startelvor:

BK Häcken: Linde; Webangomo, Hilvenius, Helander, Lundqvist – Doumbia, Rygaaard, Andersen – Layouni, Svanbäck, Lindgren.

Malmö FF: Dahlin; Stryger, Djuric, Rösler, Busanello – Sjöstrand, Busuladzic, Rosengren, Haksabanovic, Skogmar – Botheim.

