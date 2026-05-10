Så startar Häcken och MFF
BK Häcken tar emot Malmö FF på Nordic Wellness Arena.
BK Häcken har kryssat tre raka matcher i allsvenskan. Under söndagen tar Hisingenlaget emot Malmö FF på Nordic Wellness Arena. Gästerna från Skåne kommer senast från en förlust hemma mot de regerande mästarna Mjällby AIF.
Sedan tidigare saknas MFF-stjärnan Anders Christiansen, som blir borta resten av säsongen.
Nu har startelvorna presenterats och Häcken-tränaren Jens Gustavsson och MFF:s tränare Miguel Angel Ramirez väljer att starta med följande spelare.
Matchen startar 16.30.
Startelvor:
BK Häcken: Linde; Webangomo, Hilvenius, Helander, Lundqvist – Doumbia, Rygaaard, Andersen – Layouni, Svanbäck, Lindgren.
Malmö FF: Dahlin; Stryger, Djuric, Rösler, Busanello – Sjöstrand, Busuladzic, Rosengren, Haksabanovic, Skogmar – Botheim.
