Oförändrat MFF mot jumbon – så startar lagen

Jumbon Halmstad tar emot Malmö FF på Örjans Vall i kväll.

MFF har vunnit de fem senaste mötena mellan lagen.

Avspark är klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

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Halmstad ligger sist i allsvenskan med 17 poäng, två poäng bakom Örgryte och tre poäng från kvalplatsen, där Degerfors ligger. Stuart Baxters lag fick dock lite nytt hopp i fredags, när det vann med 2–1 borta mot Västerås SK efter förlusterna mot Elfsborg och Hammarby.

Malmö FF ligger åtta med 37 poäng, en poäng bakom AIK och Västerås, och har haft svårt att vinna den senaste tiden. Efter förlusten mot Häcken blev det 0–0 borta mot Elfsborg i förra omgången.

Historiken talar dock för Gaute Helstrups lag. MFF har vunnit de fem senaste mötena med Halmstad, senast med 5–2 i maj.

Helstrup ställer upp med exakt samma elva som i förra omgångens 0–0 mot Elfsborg.

Lagens startelvor

Halmstads startelva:

Rönning – Boman, Gregor, Tõugjas, Kaib – Arvidsson, Allansson, Trybull, Carneil – Faraj, Ascone (K)

Malmö FF:s startelva:

Olsen (K) – Stryger, Djurić, Gregersen, Busanello – Skogmar, Rosengren, Lundbergh – Milosavljević, García, Haksabanović