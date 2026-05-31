Stöttas – efter tragiska beskedet: ”Du står aldrig ensam”

Molde besegrade Sandefjord under lördagen.

Då visade hemmapubliken sitt stöd till Martin Falk – som nyligen förlorade sin bror.

Martin Falk nåddes tydligen av det tragiska beskedet att hans bror Fredrik gått bort till. Detta efter en tids cancersjukdom.

Under fredagens spelade hans Molde sin första match sedan nyheten. Då fick Falk en fin hyllaning från supportarna.

”Du står aldrig ensam, Martin” gick det att läsa på en banderoll som hängde över hemmaklacken.

Lagets huvudtränare Sindre Tjelmeland uppmanade också spelarna att stötta Martin Falk i ett tal efter matchen mot Sandefjord, som Molde vann med 2–1.

– Han är en kille som jag jobbade dag och natt för att få med i mitt team. Han har gjort ett fantastiskt jobb under svåra omständigheter. Så den här segern är för Martin, säger han innan omklädningsrummet bryter ut i applåder.

Martin Falk värvades till Molde inför säsongen. Han agerade som tillfällig huvudtränare till det att Sindre Tjelmand klev på posten den 24 maj. Svensken är numera assisterande tränare i klubben.