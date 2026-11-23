Fifa har bestämt var damernas VM ska spelas 2031 och 2035.

Först väntar Nordamerika, och sedan Storbritannien.

Dessutom utökas turneringen till 48 lag.

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Under måndagen bekräftade Fifa värdnationerna för två kommande världsmästerskap på damsidan. Det var en ren formalitet, eftersom ingen av ansökningarna hade någon konkurrent.

2031 spelas VM i USA, Mexiko, Costa Rica och Jamaica. USA har varit värd två gånger tidigare, 1999 och 2003, medan övriga tre länder arrangerar för första gången. Turneringen utökas samtidigt från 32 till 48 lag.

Fyra år senare tar Storbritannien över, med England, Wales, Skottland och Nordirland som gemensamma värdar.

Först väntar dock VM i Brasilien nästa sommar. Dit jagar Sverige fortfarande en plats, inför playoffet mot Skottland i början av december.