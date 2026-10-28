Blåvitt vill ta revansch för 0–6 – så startar lagen

IFK Göteborg tar emot Djurgården på Gamla Ullevi i kväll.

Senast lagen möttes vann Djurgården med 6–0.

Avspark är klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

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IFK Göteborg ligger nia i allsvenskan med 37 poäng. Laget har inte förlorat på de tre senaste ligamatcherna, men har bara vunnit en av dem. Efter segern mot Västerås blev det oavgjort mot både AIK och Gais.

Djurgården ligger trea med 48 poäng, en poäng bakom Hammarby på andraplatsen. Jani Honkavaaras lag vann både derbyt mot Hammarby och bortamatchen mot BP, men tappade poäng senast och spelade 2–2 hemma mot Örgryte i lördags. Samtidigt jagar Häcken bakifrån. Laget ligger tre poäng efter och spelar mot BP i kväll.

När lagen möttes i maj vann Djurgården hela 6–0 på hemmaplan.

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Lagens startelvor

IFK Göteborgs startelva:

Andersson – Ackermann, Bager, Hermannsson, Tolf – Månsson, Kruse, Larsson – Zugelj, Simmelhack, Heintz

Djurgårdens startelva:

Rinne – Ståhl, Tenho, Une, Johansson – Stensson, Siltanen – Rosenqvist, Hegland, Okkels – Lien