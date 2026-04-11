JUST NU: Så startar lagen i Göteborgsderbyt
IFK Göteborg tar emot BK Häcken i årets första Göteborgsderby.
Avspark 15:00.
Här är startelvorna.
Årets första Göteborgsderby ska spelas mellan IFK Göteborg och BK Häcken på Gamla Ullevi.
När startelvorna till rivalmötet släpptes stod det klart att Stefan Billborn gör en förändring i sin uppställning jämfört med förra veckan. Rockson Yeboah ersätter Jonas Bager.
BK Häckens Jens Gustafsson väljer att ställa upp med samma elva som i premiäromgången.
Startelvor:
IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Jallow – Ottosson, Kruse – Alioum, Thorardsson, Heintz – Bergmark Wiberg.
BK Häcken: Andersson – Wembangomo, Hammar, Helander, Lundkvist – Doumbia, Lindberg, Andersen – Layouni, Svanbäck, Ngabo.
