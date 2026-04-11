JUST NU: Så startar lagen i Göteborgsderbyt

Avspark 15:00.

Här är startelvorna.

Foto: Bildbyrån

Årets första Göteborgsderby ska spelas mellan IFK Göteborg och BK Häcken på Gamla Ullevi.

När startelvorna till rivalmötet släpptes stod det klart att Stefan Billborn gör en förändring i sin uppställning jämfört med förra veckan. Rockson Yeboah ersätter Jonas Bager.

BK Häckens Jens Gustafsson väljer att ställa upp med samma elva som i premiäromgången.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Jallow – Ottosson, Kruse – Alioum, Thorardsson, Heintz – Bergmark Wiberg.

BK Häcken: Andersson – Wembangomo, Hammar, Helander, Lundkvist – Doumbia, Lindberg, Andersen – Layouni, Svanbäck, Ngabo.