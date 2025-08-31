JUST NU: Så startar Malmö FF och Degerfors
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Malmö FF tar emot Degerfors på Eleda stadion.
Så ser elvorna ut.
Malmö FF slog ut Sigma Olomouc och är klara för Europa League-spel. Nu väntar allsvensk match mot nästjumbon Degerfors.
När MFF-tränaren Henrik Rydström presenterar sin elva står det klart att han gör två förändringar från EL-matchen. Pontus Jansson saknas saknades när elvorna presenterades och Sead Haksabanovic är avstängd.
Degerfors har med flera nyförvärv i truppen, där ibland Santeri Haarala och Kazper Karlsson.
Startelvor:
Malmö FF: Olsen – Stryger, Rösler, Djuric, Busanello – Skogmar, Berg Johnsen, Rosengren, Bolin – Ali, Gudjohnsen
Degerfors IF: Igonen – Ohlsson, Hien, Moro, Sundgren – Gravius, Ndinga – Rafferty, Karlsson, Taranis – Omorowa
Den här artikeln handlar om: