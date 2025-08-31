JUST NU: Så startar Malmö FF och Degerfors

Malmö FF tar emot Degerfors på Eleda stadion.

Så ser elvorna ut.

Malmö FF slog ut Sigma Olomouc och är klara för Europa League-spel. Nu väntar allsvensk match mot nästjumbon Degerfors.

När MFF-tränaren Henrik Rydström presenterar sin elva står det klart att han gör två förändringar från EL-matchen. Pontus Jansson saknas saknades när elvorna presenterades och Sead Haksabanovic är avstängd.

Degerfors har med flera nyförvärv i truppen, där ibland Santeri Haarala och Kazper Karlsson.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger, Rösler, Djuric, Busanello – Skogmar, Berg Johnsen, Rosengren, Bolin – Ali, Gudjohnsen

Degerfors IF: Igonen – Ohlsson, Hien, Moro, Sundgren – Gravius, Ndinga – Rafferty, Karlsson, Taranis – Omorowa