Så startar Malmö och Mjällby på Eleda Stadion

I dag jagar Malmö FF revansch då man tar emot de regerande mästarna i allsvenskan.

Matchen har avspark klockan 14.00.

I kvartsfinalen av Svenska cupen satte Mjällby AIF ner foten mot Malmö FF och vann med hela 4-0.

Under de två mötena i allsvenskan förra året slutade det första mötet mellan klubbarna lika medan Blekinge-laget knep en 3-1-seger på Eleda stadion.

I dag ställs man återigen mot varandra i ett allsvenskt sammanhang. Inför matchen har de Himmelsblå plockat tio poäng och ligger på en fjärdeplats medan Mjällby har tagit sju poäng och är tia.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin; Stryger, Djuric, Rösler, Lundbergh – Sjöstrand, Karabelyov, Rosengren, Haksabanovic – Skogmar, Botheim.

Mjällby AIF: Wallinder; Miettinen, Norén, Iqbal – Granath, Gustafson, Malachowski, Gustavsson, Stroud – Manneh, Bergström.