Så startar nykomlingarna på Guldfågeln arena

I dag inleder Kalmar FF och Västerås SK sina allsvenska säsonger.

Detta då man ställs mot varandra på Guldfågeln arena i Småland.

Matchen har avspark klockan 14.00.

Efter att ha tvingats lämna allsvenskan år 2024 lyckades både Kalmar FF och Västerås SK med bedriften att ta sig upp till högstaligan efter ett år i superettan.

I fjol slutade det första mötet mellan lagen 2-2 innan KFF knep alla tre poäng i returmötet via en 2-1-seger.

I fjol slutade det första mötet mellan lagen 2-2 innan KFF knep alla tre poäng i returmötet via en 2-1-seger.

Startelvor:

Kalmar FF: Larsson; Jansson, Hallberg, Tyrén, Chourak, Söderbäck, Råvik, Rosenqvist, Dari, Sagoe Jr, Kindberg.

Västerås SK: Jäger; Magnusson, Baggesen, Gunnarsson, Diagne, Ladefoged, Ring, Gefvert, Taonsa, Nsabiyumva, Wernersson.