Silas Andersen om en potentiell Sporting-flytt: ”Kan vara nära”

Efter Silas Andersens mål i BK Häcken match mot Elfsborg öppnade 21-åringen själv för en flytt till Sporting Lissabon.

En affär som uppges vara värd över 100 miljoner kronor.

– Jag visste inte att jag kostade så mycket, men tydligen är jag en dyr spelare, säger han till Expressen.

Silas Andersen ser ut att vara på väg att lämna BK Häcken. I samband med lagets 1–1-match mot Elfsborg gjorde 21-åringen mål – och efteråt pratade han öppet om intresset från Sporting Lissabon.

Enligt uppgifter är den portugisiska storklubben nära att värva dansken i en affär värd över 100 miljoner kronor.

– Det är stort, väldigt stort. Det är en klapp på axeln för mig, säger Andersen till Expressen och tillägger med ett skratt:

– Jag visste inte att jag kostade så mycket, men tydligen är jag en dyr spelare.

Mittfältaren medger också att Sporting känns som ett attraktivt nästa steg i karriären.

– Ja, 100 procent. Det skulle absolut kunna vara en väldigt, väldigt bra plats för mig.

– Men nu får vi se vad Erik (BK Häckens sportchef) kommer säga. Jag är säker på att han uppdaterar mig, kanske efter matchen mot Hammarby. Just nu vet jag inte så mycket, men det kan vara nära.

Häckens sportchef Erik Friberg bekräftar att intresset är stort, men vill inte kommentera detaljer kring en möjlig övergång.



– Många är intresserade, men du kommer inte få någonting. Jag är som en repig skiva nu hela tiden, svarar Friberg till samma tidning.