Delad pott i bottenmötet – Seger poängräddare

Bottenmöte i allsvenskan denna lördag.

Östers IF mot IK Sirius.

Då slutade det med delad pott i bottenmötet.

Allsvensk återstart denna helg och bottenmöte i Växjö.

Östers IF mot IK Sirius och efter en mållös första halvlek så kopplade IK Sirius grepp om matchen direkt i andra halvlek.

Succéanfallaren Robbie Ure gav Sirius ledningen direkt i den andra halvleken, detta efter att själv först ha prickat stolpen.

1-0 Sirius! Robbie Ure får jubla framför bortasupportrarna 🔵⚫



📲 Se Östers IF – IK Sirius på Max

Östers IF spelade dock upp sig succesivt i den andra halvleken och i den 70:e minuten fick hemmalaget utdelning.

Bollen letade sig in i Sirius-målet efter en fin hörna från David Seger, som skarvades in i mål via en Sirius-försvarare efter att Ivan Kricak skarvat bollen.

Kvitterat i Växjö! Öster fortsätter att göra hörnmål och kapten Ivan Kricak noteras för 1-1-målet mot Sirius! 🔴🔵



📲 Se matchen på Max

Glädjen blev dock kortvarig för hemmalaget, för bara lite drygt fem minuter senare så stod Leo Walta för ett oerhört vackert mål, då han placerade in bollen distinkt från distans.

Sirius åter i ledningen! Leo Walta prickar in 2-1 för bortalaget 🎯



📲 Se matchen på Max

Rollen som matchvinnare fick dock inte Leo Walta iklä sig, David Seger kvitterade nämligen för hemmalaget på tilläggstid.

Slutresultatet blev således 2–2 i kvällens bottenmöte.

Öster gör 2-2 i minut 95! David Seger trycker in Ismael Diawaras retur 🔴🔵



📲 Se matchen på Max