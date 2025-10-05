JUST NU: Sirius krossade MFF med 5–1 (!)

UPPSALA. Sirius tog emot Malmö FF på Studenternas IP.

Matchen slutade 5–1 till Uppsalaklubben.

Under söndagen spelades det allsvensk fotboll på Studenternas IP i Uppsala. IK Sirius som kom från en tung förlust borta mot Djurgården tog emot ett Malmö FF.

Det skulle komma att bli tuffare för MFF då Sirius redan i den tredje minuten tog ledningen efter ett inlägg som tog på Gabriel Busanello in i eget mål. Det fortsatte starkt för Uppsalaklubben som dryga 20 minuter senare utökade till 2–0 genom Isak Bjerkebo.

MFF svarade upp efter den mardrömslika inledningen och efter 38 spelade minuter stod Sirius-keepern David Celic för en tveksam aktion när han boxade ut bollen till Jens Stryger Larsen som smällde in reduceringsmålet.

I den andra halvleken kom ett mer energifyllt MFF men det var Sirius som fick utdelning. Först genom Robbie Ure som framspelats av Leo Walta och bara minuter senare var det Walta som satte 4–1-målet.

Matchens sista mål kom på straff efter att Robbie Ure gjorts ner och Leo Walta var säker från elva meter. Segern innebär att Sirius kliver upp på 29 poäng på 26 spelade matcher.



