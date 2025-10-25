JUST NU: Så startar Öster och Degerfors i ångestmötet

Öster på negativ kvalplats mot Degerfors på nedflyttningsplats.

Under lördagen ställs de mot varandra i jakten på viktiga poäng.

Nu är startelvorna här.

Foto: Bildbyrån





Med bara tre omgångar kvar av säsongen är både Östers IF och Degerfors IF indragna i kampen om överlevnad i allsvenskan.

Östers befinner sig på kvalplats, fyra poäng från säker mark, medan Degerfors ligger på 15:e plats, två poäng bakom Växjölaget.



När startelvorna släpptes stod de klart att båda lagen gör två förändringar jämfört med sina senaste förluster.

Östers tränare Roberth Björknesjö byter ut Kingsley Gyamfi mot Ivan Kricak i backlinjen och ersätter den sjuke Anssi Suhonen med Noah Söderberg på mittfältet.

I Degerfors får Sebastian Ohlsson och Richie Omorowa lämna plats åt Santeri Haarala och Arman Taranis.

Startelvor:

Östers IF: Wallinder – Varmanen, Adolfsson, Kricak, Olsson – Ask, Söderberg, Christensen – Uddenäs, Aliev, Ljung

Degerfors IF: Igonen – Sundgren, Hien, Pikkarainen, Ndinga – Netabay, Karlsson – Haarala, Rafferty, Vukojevic – Taranis