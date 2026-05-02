Taranis poängräddare när Sars tvingades till byte

BK Häcken var på väg mot sin tredje allsvenska seger för året.

Detta efter att Silas Andersen gjort matchens enda mål mot Degerfors.

I den andra halvleken skulle dock hemmalagets Arman Taranis rädda en poäng med ett läckert avslut – efter att Joakim Sars tvingats till byte.

Under söndagen tog Degerfors IF, som stod noterade för sju poäng på fem matcher, mot ett BK Häcken som hade hade vunnit två matcher och kryssat resterande tre.

På Stora Vallas gräsmatta skulle matchens första mål falla i den 19:e minuten. Detta efter att Nasiru Moro gjort ner Adrian Svanbäck i boxen och Silas Andersen tagit till vara på den efterföljande straffen.

Det skulle även bli den första halvlekens enda mål.

I inledningen av den andra akten skulle matchen tvingas till ett avbrott. Detta då huvuddomare Joakim Sars blåste i sin pipa och tvingades byta ut sig själv.

– Jag har fått info om att det kan ha varit en vadskada, sade TV4:s kommentator Petra Svensson i sändningen.

Omkring 15 minuter efter avbrottet kunde matchen blåsas igång på nytt då fjärdedomaren Cavit Kinali hade värmt upp och gjort sig redo för att fullfölja den sista halvtimmen fotboll.

Med 20 minuter kvar av matchen skulle Armann Taranis kvittera mötet i Värmland efter att ha placerat in en hörnvariant mycket snyggt i det ena krysset. Det skulle även bli matchens sista mål vilket innebar delad pott. Det var också Göteborgslagets tredje raka oavgjorda resultat.