Ure inhoppare – och sänkte Halmstad

Bottenmöte i allsvenskan.

Halmstads BK tog emot Sirius under lördagen.

Då frälste Robbie Ure Sirius efter att ha petats i startelvan.

Robbie Ure petateds i startelvan för Sirius mot Halmstad under lördagen. Den skotske anfallaren har startat samtliga matcher men fick inleda på bänken.

Matchen mellan Sirius och HBK inleddes mållös. efter den första halvleken stod det fortfarande 0–0 och matchens dittills största chans kom genom Isak Bjerkebo som missade ett friläge.

– Vi kommer inte alls upp i den nivån vi vill. Vi måste höja oss extremt mycket i andra halvlek. Vi ska snacka om det, säger HBK:s Bleon Kurtulus i paus till HBO Max.

I den 72:a minuten byttes Robbie Ure in och bara några minuter senare hittade han in med 1–0-målet. anfallaren stod rätt på en hörna och kunde peta in segermålet efter en trasslig situation.

Matchen slutade 1–0 till Sirius.

Startelvor:

Halmstad: Erlandsson – Wallentin, Gregor, Kurtulus – Boman, Allansson, Mäenpää, Granath – Arvidsson, Mohammed, Eyjolfsson.

Sirius: Celic – Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Bjerkebo, Walta, Svensson – Persson.



