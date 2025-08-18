Värnamo vann allsvenska bottenmötet

Ångestmöte i allsvenskan.

Jumbon IFK Värnamo tog emot Degerfors.

Då vann Värnamo med 3–2.

Den allsvenska jumbon IFK Värnamo tog emot nästjumbon Degerfors.

Inför matchen stod det klart att Simon Thern saknades helt i hemmalagets matchtrupp. Degerfors-förvärvet Arman Taranis startade och gjorde därmed debut för ”Bruket”.

Det blev en drömstart för IFK Värnamo. Hemmalaget tilldelades straffspark efter att Degerfors-backen Mamadouba Diaby fällt Johan rapp i eget straffområde. Ajdin Zeljkovic kunde kliva fram och placera in 10-målet från eva meter.

Efter knappa halvtimmen svarade Degerfors. Sebastian Ohlsson kunde slå dit kvitteringsmålet efter en fast situation.

Lika i halvtid.

– Helt okej. Inget av lagen är jättebra. En helt okej match, sa Zeljkovic till HBO Max i pausvilan.

I den andra halvleken fick hemmalaget ytterligare utdelning. 12 minuter in i den andra halvleken nickade Rufai Mohammed in 2–1-målet på inlägg.

Degerfors skulle kvittera ytterligare en gång. Daniel Sundgren slog till med sitt första mål i Degerfors den här säsongen, med en läcker frispark från snäv vinkel, och ställningen var 2–2. Men glädjen i Degerfors varade inte länge. Sex minuter senare lyckades inbytte Marcus Antonsson återigen ge Värnamo ledningen– vilket fastställde slutresultatet.

Segern innebär att IFK Värnamo går upp på 12 poäng i tabellen. Tre poäng ifrån Degerfors.