Kalmar FF gjorde Västerås första mål för säsongen

Västerås SK har tagit ledningen mot Kalmar FF.

Detta efter att hemmalagets nyförvärv Achraf Dari gjort självmål.

Efter att ha tvingats lämna allsvenskan år 2024 lyckades både Kalmar FF och Västerås SK med bedriften att ta sig upp till högstaligan efter ett år i superettan.

I dag inleder man sina respektive säsonger i finrummet med att möta varandra, på Guldfågeln arena i Småland. Premiären mellan de två lagen var endast elva minuter gammal när bortalaget gick på kontring.

Ute till vänster hade Marcus Baggesen fått bollen och spelade in den mot mål. Då stack nyförvärvet Achraf Dari satte fram foten och styrde in bollen förbi Kindberg i KFF-buren.

Matchen slutade 1–0 till VSK.