JUST NU: Vukojevic tvåmålsskytt – frälste Degerfors

Degerfors slog Elfsborg med 2–1.

Dijan Vukojevic slog till med dubbla mål.

– Borde satt ett tredje, sa Degerfors-anfallaren till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Inför matchen mellan Elfsborg och Degerfors stod det klart att hemvändaren Dijan Vukojevic tog plats i Degerfors startelva i stället för Richie Omorowa.

Ett klokt beslut av tränaren Henok Goitom. Efter sju spelade minuter drog Vukojevic till med en riktig kanonträff som hittade in för 1–0 till Degerfors.

Kort senare utökade bortalaget. Även den gången genom Vukojevic, som spelades fri av Santeri Haarala.

– Två mål och vi skapar mycket chanser, borde satt ett tredje, det är okej, sa tvåmålsskytten Vukojevic till HBO Max i paus.

Elfsborgs kapten Johan Larsson var mindre nöjd.

– Just nu är jag bara extremt förbannad och tycker att det är för dåligt om man ska spela i IF Elfsborg, sa han till HBO MAx.

I den andra halvleken gjorde Elfsborg ett trippelbyte där bland annat Per Frick ersatte Leo ÖStman. Dryga kvarten senare stod Frick för Elfsborgs reducering.



