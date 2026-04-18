Kalle Karlssons chock: ”En positiv överraskning”

Hammarby tar emot Örgryte IS under lördagen.

Ett motstånd som skrällt i de inledande matcherna.

– De har gjort det väldigt bra hittills, säger Bajen-tränaren Kalle Karlsson till FotbollDirekt.

Det blev en tuff förlust senast IK Sirius. Under lördagen tar Hammarby IF emot nykomlingarna Örgryte IS hemma på 3 Arena.

Göteborgslaget har inlett den allsvenska säsongen med ett kryss mot Malmö FF och en seger över de regerande mästarna Mjällby. Hammarbys huvudtränare Kalle Karlsson är imponerad av motståndet.

– De har varit en positiv överraskning hittills i allsvenskan. Varit nedflyttningstippade och sedan börjar med starka resultat mot topptippade motstånd. De har imponerat, tycker jag, med ett gediget försvarsspel med också att de kombinerar det med att även om de ligger lågt så kan de använda sina skickliga centrala spelare i form av Parker-Price och Benjamin Laturnus. Sedan är det kanske inte ett lag som vill driva matcherna i allsvenskan men de har gjort det väldigt bra hittills, säger Karlsson till FotbollDirekt.

Bajen-tränaren har koll på Öis sedan fjolårssäsongen i VSK där båda lagen lyckades säkra avancemang. 44-åringen menar på att Öis var ett annat typ av lag i superettan än vad det är i den svenska högstaserien.

– De spelade mycket på Noah Christofferssons snabbhet. Det är klart att i superettan i fjol när de hade spelare som Amel Mujanic och Isak Dahlqvist, då var de ett topplag som drev matcherna mer utifrån sin skicklighet. Nu är det logiskt att de i allsvenskan har en annan typ av strategi – men de har gjort det väldigt bra.

Förklarar bänkningen av stjärnan

En spelare som Karlsson förpassat till bänken under de inledande ligamatcherna är Noah Persson. Bajens prestigeförvärv spelade frekvent under försäsongen och svenska cupen – och var en av de utmärkande spelarna i den grönvita truppen.

– Vi tar alltid ut det lag som vi tror har störst chans att vinna matchen. Mot Mjällby fanns det taktiska skäl, där gjorde vi det bra. Det fanns taktiska skäl mot Sirius. Sedan finns det nya matcher framöver och då får vi se vad vi tar för beslut i de matcherna, förklarar Karlsson om varför Persson bänkats.

– Sedan är det ju så att vi har fem etablerade försvarare i den här truppen och så har vi tre yngre i form av Oscar (Steinke), Björn (Hedlöf) och Essayas (Lwampindy-Bofua). Av de fem etablerade så kommer en att vara utanför, om vi spelar fyra i backlinjen, och det kommer det att vara framöver också. Det kommer att roteras beroende på motstånd, form och prestationer.

I stället för Persson är det Frederik Winther som har startat på vänsterbackspositionen. Hammarbys tränare menar att spelarnas egenskaper skiljer sig och att det är därför det skett en rockad på platsen.

– Winther är en helt annan spelartyp än vad Noah Persson är. Winther och Pinas har ju egenskaper där man skjuter in i backlinjen när man bygger på tre. Winther har också de egenskaperna medan Noah är mer en spelare som trycker längst kanten så att det klart att det blir ett val utifrån vad vi sätter ihop på andra positioner.

Matchen mellan Hammarby och Örgryte startar 15.00.