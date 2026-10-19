Kalmar bröt måltorkan – vann bottenmötet

Kalmar FF vann det viktiga mötet med Degerfors med 2–1.

Två tidiga mål avgjorde på Stora Valla.

Med segern går Kalmar om Degerfors och tar sig upp ovanför kvalstrecket.

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Det var ett rent nervmöte i botten av Allsvenskan när Degerfors tog emot Kalmar FF. Inför matchen skilde bara en poäng mellan lagen, och det var gästerna som startade bäst.

Redan i tredje minuten satte Marius Söderbäck 1–0 efter en bollvinst högt upp i banan. Det var Kalmars första allsvenska mål sedan den 9 augusti, och därmed var en måltorka på sju matcher och 71 dagar över. Ungefär en kvart senare kontrade gästerna snabbt, och Vilmer Tyrén gjorde 2–0 på passning från Söderbäck.

Degerfors tog sig sedan in i matchen. Nahom Netabay träffade stolpen och Noel Milleskog ribban på returen, innan Netabay reducerade till 2–1 i 41:a minuten.

I andra halvlek fick Kalmar flera lägen att avgöra på omställningar, och Charles Sagoe Jr missade bland annat ett friläge. Degerfors pressade på för en kvittering i slutet, men Kalmar höll undan.

Med segern går Kalmar om Degerfors i tabellen.