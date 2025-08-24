Kan glädja två supportergrupper mot Bajen: ”Finns kärlek kvar”

STOCKHOLM. Noel Milleskog och IK Sirius slåss för allsvensk överlevnad.

Nu väntar tufft möte mot Hammarby – och chansen för Milleskog att glädja två supportergrupper.

– Jag brukar få lite meddelanden när jag gjort mål mot AIK, när jag gjort mål mot Bajen, säger den förre Dif-spelaren till FotbollDriekt.

IK Sirius har haft en tuff allsvensk säsong och med en tredjedel kvar av säsongen är målet för säsongen tydligt.

Det gäller att rädda det allsvenska kontraktet.

Samtidigt som säsongen som en helhet varit tuff så är Uppsalaklubben nu i fin form, detta efter två raka segrar.

Vikten av vinsterna mot Halmstads BK och IF Brommapojkarna är tydlig.

– Det är jätteviktigt, dels för poängställningen, för tabelläget har sett väldigt dåligt ut. Vi har haft finaler nu, det är det vi har sagt. Det var skönt senast att få en vinst (mot Halmstad, reds, anm.), vi sa då att vi började en streak, vi har förlängt den till två och förhoppningsvis kan det bli tre, säger Noel Milleskog till FotbollDirekt.

Det är en tuff match som väntar härnäst, ni ställs mot Hammarby, vad förväntar du dig av den matchen?

– Jag tycker att ifjol, tidigare och även i år när vi spelat träningsmatch så har vi haft väldigt svårt med Hammarby. Vi har torskat med 3/4–0 i varje match, vi har inte haft någon chans. Sen spelade vi borta mot dem på 3 arena, vi förlorade med 3–2 men jag tycker ändå att vi gjorde en bra match. Det blev lite spänning, vi ledde matchen så jag tycker att vi ska ta med oss den matchen och titta på vad vi gjorde där. Sen ska vi såklart ha respekt för dem, de har jättemånga duktiga spelare, duktig tränare, det är ett väldigt bra lag.

För Milleskog är mötet med Bajen lite speciellt. 23-åringen spenderade som bekant ett halvår i Djurgården innan det blev flytt till IK Sirius och Uppsala.

Skulle Örebrosonen sänka Bajen nu på söndag är det garanterat inte bara Sirius-supportrarna som kommer att jubla. Han medger nämligen att Dif-fansen tidigare visat kärlek när han levererat mot deras konkurrenter.

– Jag brukar få lite meddelanden när jag gjort mål mot AIK, när jag gjort mål mot Bajen. Det är kul att det finns lite kärlek kvar från dem och det är alltid kul att hjälpa dem lite när det inte har med oss att göra.

Prion är såklart erat kontrakt?

– Ja såklart, det är inte klart på långa vägar. Vi har gett oss bra förutsättningar när vi tar poäng från dem som ligger i närområdet, mot Halmstad och mot BP, det är dem matcherna vi måste vinna så det är bra att vi gör det.

Matchen mellan IK Sirius och Hammarby går av stapeln 14:00 på Studenternas IP på söndag.