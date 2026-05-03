Kan inte förstå domslutet: ”Borde ha blivit utvisad”

Elfsborg tappade ledningen till oavgjort mot AIK.

Hemmalaget var kritiska till att AIK:s Aron Csongvai inte fick ett andra gult kort.

– För mig är det ett solklart, säger lagkaptenen Sebastian Holmén till Expressen.

I matchen mellan Elfsborg och AIK hade mittbacken Aron Csongvai dragit på sig ett gult kort tidigt i den andra halvleken. Efter ungefär en timmes spel uppstod en situation där AIK-försvararen drog på sig en frispark strax utanför straffområdet.

Elfsborgs lagkapten Sebastian Holmén ställer sig frågandes till domarens val att inte ge Csongvai ett andra gult kort.

– Det är ett gult i mina ögon. Oavsett om det är hans första eller andra… det är en jättebra chans han sätter stopp för precis utanför straffområdet, så för mig är det ett solklart gult, säger Holmén till Expressen.

Även Elfsborg-managern Björn Hamberg var kritisk.

– Jag tycker att mittbacken borde ha blivit utvisad med ett andra gult kort för den tacklingen, helt klart. Så jag förstår inte alls varför det inte blir ett gult kort när de blåser frispark. Det hade definitivt hjälpt oss att spela elva mot tio och ta de tre poängen, säger han.

Matchen slutade 1–1.