Kan inte fortsätta mot AIK – tvingas ut

STOCKHOLM. Obilor Okeke åkte på en tuff tackling mot AIK.

Det gjorde att BP-yttern fick bryta redan efter den första halvleken.

Foto: Bildbyrån

Ny från Hammarby inför säsongen. Nu ville Obilor Okeke visa sin klass mot antagonisten AIK för sin nya klubb Brommapojkarna.

Men efter 45 minuter var det färdigspelat. Efter en lång löpning från norske speedkulan stoppades han av en heroiskt hemjobbande Dino Besirovic.

Okeke grinade illa och fick läkarvård och i samband med att han haltade av planen gjorde sig Sion Oppong redo för inhopp. Okeke vill dock försöka en sista gång och fullföljde sista minuten av den första halvleken som slutade 0-0.

Men till den andra halvleken kom Okeke aldrig ut och ersattes då av just Oppong.

