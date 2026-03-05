Han har varit utanför Hammarbys elva i inledningen av Svenska cupen.

Ändå hoppas Ibrahima Fofana på ett steg utomlands så småningom – bland annat för att stärka sina aktier i Guineas landslag.

– Jag kan inte vara i Hammarby tills jag blir gammal, det är inte möjligt, säger 23-åringen till FotbollDirekt.

Han fick sitt genombrott 2024, men hade i fjol svårt att övertyga Kim Hellberg om en startplats i Hammarby.

Ibrahima Fofana har även nu under Kalle Karlsson fått se sig som en bänkspelare, detta trots att Pavle Vagic blivit såld till Kina.

I stället har det varit den tidigare långtidsskadade Frederik Winther som klivit in bredvid givne Victor Eriksson i mittförsvaret.

Fofana välkomnar ändå konkurrensen i grönvitt.

– Utan konkurrens blir man inte bättre. Det är väldigt bra för mig, Victor och Frederik att tävla mot varandra. Därefter är det tränarens beslut att bestämma vilka som spelar och vem som blir bänkad, säger Fofana diplomatiskt till FotbollDirekt.

Ibrahima Fofana med segersången borta mot IFK Norrköping i fjol. Foto: Bildbyrån

”Inte bra att lämna Hammarby nu”

Nyligen förlängde Fofana till kontrakt som skulle köpt ut efter den här säsongen till 2029. Ändå medger han att det finns intresse utifrån.

– Men jag har pratat med min agent och vi ser det inte som bra att lämna nu. Jag behöver vara här, det är bra för mig att vara i Hammarby. Att växa här innan jag lämnar. Så ja, jag stannar här, sedan får vi se vad som händer framöver.

I Hammarby har afrikanska mittbackar som Joseph Aidoo, Odilon Kossounou och Nathaniel Adjei slagit igenom i allsvenskan för att sedan säljas dyrt till utlandet. Odilon har vunnit Bundesliga med Bayer Leverkusen, Aidoo har gjort mängder med säsonger i La Liga.

– Klart det är inspirerande. Jag kan inte vara i Hammarby tills jag blir gammal, det är inte möjligt. Mitt mål är att gå till en bättre liga, jag vill så klart bli så bra som möjligt.

Hösten 2020 värvades Fofana av Club Brugge. Då hade Odilon året innan lämnat Hammarby för samma belgiska storklubb.

– Vi var där samtidigt så klart att vi känner varandra, men vi pratade inte om Hammarby då, säger Fofana och ler blygt.

Odilon Kossounou i närkamp med Erling Braut Haaland i Champions League-matchen mellan Club Brugge och Dortmund 2020. Foto: Bildbyrån

Vill få samma roll i landslaget som Odilon

Odilon gjorde succé i Club Brugge, Fofana lyckades aldrig ta en ordinarie tröja.

I Elfenbenskustens landslag är Odilon nu en bärande spelare och Fofana hoppas att han ska få en liknande roll för sitt Guinea så småningom. I fjol debuterade han för Guineas A-landslag.

– Målet är att få spela mer i landslaget. Det är en ära att få representera sitt land och jag hoppas komma med mer där. Om Hammarby säljer mig är det nog lättare att komma med i landslaget och få spela mycket där, säger 23-åringen.

Tidigare var Guineas storstjärna Naby Keïta som mellan 2018 och 2023 spelade i Liverpool. Nu har Ferencváros-mittfältaren passerats i rang av Dortmunds målkung Serhou Guirassy.

– En väldigt bra spelare som tar hand om gruppen på ett bra sätt. Ja, han är väldigt snäll, avslutar Fofana.