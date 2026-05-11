Kan missa Djurgårdens match efter derbysegern

SOLNA. Jacob Rinne fick till sist vinna ett derby med sitt älskade Djurgården.

Men segern kan kosta.

Han vet själv inte om han spela kommande match mot Sirius efter smällen han fick i samband med AIK:s reduceringsmål i andra halvlek.

– Men jag kommer göra allt för att spela, säger målvakten till FotbollDirekt.

Han har varit djurgårdare sedan länge – men sedan Jacob Rinne skrev på sommaren 2024 hade han inte vunnit något derby – förrän i går.

För då stod Djurgården som segrare borta mot AIK inför drygt 46 000 åskådare på plats.

Dif vann med 4-2 i en sprakande tillställning och laget hänger med i toppstriden efter att i omgången innan pulvriserat IFK Göteborg med 6-0.

Härnäst väntar serieledande Sirius på hemmaplan om en vecka. Frågan är om Jacob Rinne kan vara med då?

Smällen han fick efter Dino Besirovics 2-3-mål efter timmen spelad tog hårt på keepern som efter läkarvård på planen ändå kunde fullfölja matchen.

– Jag tror inte det var någonting illa menat, men det gjorde jävligt ont. De springer in och ska hämta bollen, olyckligtvis sätter jag ner min fot och han (Besirovic) landar på den, förklarar Rinne och fortsätter:

– Vi får se (gällande Siriusmatchen), foten är hårt lindad nu. Så jag kan absolut inte svara på det nu. Det gör ont, foten är lite svullen. Jag får träna på högern i veckan, sedan får vi se, säger vänsterfotade Rinne.

Målvakten är inne i sitt livs form i Djurgården då han efter ett tungt fjolår bakom Filip Manojlovic tagit över platsen som tränare Jani Honkavaaras etta i mål.

– Så klart jag kommer göra allt för att spela nästa match. Det gäller bara att ta hand om kroppen nu, avslutar 32-åringen.