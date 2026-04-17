Kan slå till framför familjen: ”Vet inte om de kommer fira”

FOKUSMATCHEN. MFF:s nyförvärv Oscar Sjöstrand spelade en kort vända i Djurgården som ung.

Många släktingar och vänner håller även på blåränderna.

– Jag var på väldigt många djurgårdsmatcher när jag var liten, säger Sjöstrand till FotbollDirekt.

I vintras lämnade Oscar Sjöstrand Cambuur i nederländska andraligan för att skriva på för Malmö FF. 21-åringen gjorde sin startdebut i himmelsblått mot Gais i den senaste omgången.

MFF stod för en stark insats och vann med 3–1 mot fjolårstrean. Sjöstrand tillskrevs ett av målet.

– Det var skönt. Jag hade ingen bra match fram till det där målet. Men man måste vara ödmjuk att saker tar tid. Så var det även i Cambuur. Då gjorde jag också mål i hemmapremiären men jag var inte så nöjd med min prestation utöver det, säger Oscar Sjöstrand till FotbollDirekt och fortsätter.

– Men det är skönt att fylla i den bocken och kunna bygga vidare med relationer och kemi i laget.

Målet om till efter ett misttag från Gais-keepern Kees Sims. Bollen hamnade på Sjöstrands fötter och nyförvärvet kunde placera in 2–0 för MFF.

– Ett mål är alltid ett mål. Det gäller att vara på rätt plats och sen gäller det att få till avslutet också. Men vissa mål är ju såklart snyggare än andra, menar 21-åringen.

”Ska bli skönt och komma hem”

I kväll ställs Sjöstrands MFF mot Djurgården på bortaplan, ett lag som yttern har historia med. Under sitt sista år på gymnasiet spelade han för klubbens P19-lag.

Sjöstrand gick då fotbollsinriktningen på Sjölins Södermalm, som har ett tätt samarbete med Djurgården.

– Det är väl den relationen jag har haft med klubben, menar Sjöstrand.

Sjöstrand hyser inte något direkt supporterskap frö Djurgården. Det finns det dock en del nära och kära som gör. Det har därmed blivit en och en annan Dif-match på plats för Sjöstrand genom åren.

– I familjen och bland vännerna är det ganska blandat. Alla är ju från Stockholm så jag har kollat alla lagen. Jag var på väldigt många djurgårdsmatcher när jag var liten, både på 3Arena och på även Stockholm Stadion, berättar han.

Inför matchen på fredag kommer många av släktens djurgårdare finnas på plats på 3Arena.

– Det blir ett gäng. Många av mina vänner kommer också. Jag har inte varit hemma i Stocholm sedan nyår. Det ska bli skönt och komma hem och kanske få träffa lite familj och vänner, säger Sjöstrand.

Kommer de hålla mer på Djurgården än på dig?

– Jo vissa har sagt det. Det blir lite svårt där. Om jag gör mål så vet jag inte om de kommer fira eller vad som händer, säger Sjöstrand med ett skratt.

Djurgården mot Malmö FF har avspark klockan 19:00.