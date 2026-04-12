”Känslosamt – betytt otroligt mycket för mig”

I dag tackas Bosse Andersson av när Djurgården tar emot Kalmar FF i hemmapremiären.

Hampus Finndell har värvats till klubben både en och två gånger av den avhoppande sportchefen.

– Det kommer bli känslosamt, han har betytt otroligt mycket för mig, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Inför 2018 värvades en ung Hampus Finndell till Djurgården från nederländska Groningen.

Första samtalet med sportchef Bosse Andersson glömmer han aldrig.

– Det är så många år sedan nu, men jag minns att han ringde mig på Facetime första gången vi talades vid. Jag var 17 då och hade ingen aning om att man kunde ringa så, på Facetime. Jag visste ju vem han var och blev överraskad. Sedan hämtade han upp mig, vi körde till Klocktornet (vid Stockholms stadion) och käkade lunch. Sedan den dagen har han betytt väldigt mycket för mig och det är också någonting som jag värnar om väldigt mycket, berättar Finndell för FotbollDirekt.

I dag inför Djurgårdens hemmapremiär mot Kalmar FF klockan 14 tackas av Andersson av som inför säsongen valde att hoppa av som sportchef. Det är inte bara ett fullsmockat 3Arena som kommer tycka avskedet blir jobbigt.

– Det kommer bli känslosamt för egen del, för allihopa. Han har betytt otroligt mycket för mig och min karriär, och det gör han än i dag. Det kommer vara mycket känslor. Han förtjänar det bästa, säger Finndell.

Värvades tillbaka till Djurgården som ersättare till Sabovic

Mittfältaren är en spelare som Andersson värvat till Djurgården både en och två gånger. För efter spel i Tyskland och Norge under 2024 tog Andersson tillbaka Finndell inför fjolårssäsongen som ersättare till Besard Sabovic.

Efter ett lite tyngre comebackår ser Finndell nu ut att prioriteras av tränaren Jani Honkavaara och den centrala fältaren fick chansen från start i premiären borta mot Gais som slutade med en 1-0-viktoria.

– Så klart kul för egen del, men det viktigaste är hela tiden att laget går bra, avslutar 25-åringen ödmjukt.