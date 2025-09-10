Han värvades till AIK från Bologna – och fick en del förtroende under våren.

Därefter ekade Kazper Karlssons speltid i ”Gnaget” tomt och mittfältaren lånades ut till Degerfors – efter vissa besvär.

– Hela den veckan var det lite problem med att de inte ville släppa mig, säger 20-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det hade ryktats om det under en tämligen lång tid, innan det till sist blev klart. Den andra januari 2025 presenterades Kazper Karlsson som AIK-spelare då han lämnade italienska Bolognas akademiverksamhet.

Efter en allsvensk vår med speltid i nio av tolv matcher hoppas den 20-årige mittfältaren på ännu mer förtroende efter sommaruppehållet. Så blev inte fallet och med dagar kvar av det svenska transferfönstret lånades han ut till Degerfors IF.

– Jag hörde om ett intresse tidigt, men sedan skulle AIK också komma överens och de ville inte släppa mig egentligen. Sedan mötte vi Degerfors (den 24:e augusti, reds anm) och så slängde de in mig från ingenstans den veckan jag skulle gå dit. Hela den veckan var det lite problem med att de inte ville släppa mig för att jag gjorde ett bra inhopp. Men tillslut, på fredagen, lyckades jag övertala dem att det var en bra plan för alla parter, säger Kazper Karlsson till FotbollDirekt.

Inhoppet mot Degerfors var ett av få på senare tid väl?

– Exakt. Jag fick ju en del speltid under våren, sedan kom sommaruppehållet och så. Jag gjorde väl något inhopp innan Degerfors men var inte alls förberedd på att komma in. Jag blev lite chockad men samtidigt var det väl gött att få lite minuter också.

Kazper Karlsson i duell med Malmö FF:s Otto Rosengren och Taha Ali. Foto: Bildbyrån

Nu har alltså den tidigare Halmstadspelaren landat i Degerfors, redan hunnit spela en match från start och tagit en poäng borta mot Malmö FF.

– Det är jättekul. Jag fick ju förtroende mot Malmö direkt utan att ens träna, då växer man som spelare och känner att man måste ge tillbaka någonting. Det är en bra plattform för mig att få minuter och det är jättekul att det blev av. Det var nog bra för mig, Degerfors och AIK att det blev så också.

Du gjorde alltså inte en träningsminut innan du startade mot Malmö?

– Jag kom dit på fredagen och tränade taktiskt dagen innan match. Sedan spelade jag på lördagen och det gick bra, vilket är jäkligt kul.

”Vill komma tillbaka till AIK och ta revansch”

Även om Kazper Karlsson tillhör den värmländska klubben just nu, och kommer att göra det fram till slutet på säsongen, är han i grunden en AIK-spelare. Med ett drygt halvår avverkat på sitt fyraårskontrakt väljer 20-åringen att summera sin tid i “Gnaget” så här långt med följande ord:

– Jag kom från ett år i Italien där jag var skadad hela tiden. Jag hade inte spelat fotboll på ett år och visste att det skulle ta lite tid tills man var inne i det. De första tre-fyra månaderna var tufft när man tränade och allting. Sedan fick jag en del speltid och gjorde det jävligt bra på träning. Jag tänkte egentligen att jag bara skulle ladda upp efter sommaruppehållet och kanske kunna konkurrera och ta en ordinarie tröja. Då kom en liten skada och sedan fick jag inte chansen. Eller så kanske inte tränaren tycker att jag tog chansen när jag väl fick den, då han inte gav mig några fler chanser.

Kazper Karlsson fortsätter:

– Jag vill komma tillbaka till AIK i januari, ta revansch och visa att jag är en bra fotbollsspelare. Jag känner inte att jag har visat hela mitt register heller på det sättet.

Jag gissar att det var därför du valde att lånas ut – för att få mer speltid och komma in i matchform?

– Ja exakt. Det är det viktigaste som fotbollsspelare, att få kontinuitet, känna sig viktig och att spela varje helg. Det är därför alla spelar fotboll egentligen och det är liksom det fina med fotboll också, att spela matcher. Att träna är inte så jävla kul, om man ska vara ärlig, avslutar Kazper Karlsson.