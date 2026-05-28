Karlssons besked kring Besara: ”Vi får hålla koll”

Hammarby IF är inne i en tuffare period. En förlorad cupfinal och förlust i de två senaste matcherna i allsvenskan, varav en mot stadsrivalen AIK.

Innan laget går på ledighet väntar bortamatch mot tabelltvåan BK Häcken. Efter Hammarbys torsdagspass gav huvudtränaren beskedet att en spelare förmodligen blir borta.

– Frankie (Frank Junior Adjei) har problem med foten, han fick en smäll borta mot Gais så han är troligen inte med, säger huvudtränare Kalle Karlsson under torsdagen.

Det har även funnits frågetecken kring lagkaptenen Nahir Besara. Mittfältsstjärnan har haft lite småskavanker under veckan.

Status på Besara

Besara var däremot delaktig i onsdagens träning där det var spel över stor yta och med hög intensitet.

Karlsson med statusuppdatering på Besara:

– Nahir har haft lite känningar i veckan men han kunde delta idag. Vi får hålla lite koll på det, säger han.

Samtidigt är Karlsson positiv till att Besara följer med ner till matchen mot Häcken innan det blir uppehåll.

– Jag räknar med att han kommer att vara med, avslutar han.

Matchen mellan Häcken och Hammarby startar 14.00 på söndag.