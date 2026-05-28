Ex-spelarens Arsenal-hälsning: ”Vi ses”

Héctor Bellerín lämnade Arsenal för många år sedan.

Men känslorna för klubben sitter kvar.

– Jag är så glad över att se klubben äntligen vinna ligan, säger han i ett klipp på sociala medier.

Den spanska ytterbacken representerade Arsenal mellan 2014 och 2022 och gjorde totalt 239 matcher för London-klubben innan han till sist lämnade permanent för moderklubben Barcelona. Sedan dess har flyttlasset gått via Portugal och Sporting till spanska Real Betis, men även om det var fyra år sedan han lämnade ”The Gunners” sitter känslorna för den rödvita klubben uppenbarligen kvar.

I ett klipp som publicerats på Real Betis sociala medier skickar Bellerín en hälsning till sin gamla klubb inför Champions League-finalen mot PSG på lördag.

– Grattis! Jag är så glad över att se klubben äntligen vinna ligan, säger han.

– Lycka till i Champions League-finalen. Vi ses på försäsongen och förhoppningsvis i nästa säsong i Champions League, fortsätter den spanska ytterspringaren.

A message from @HectorBellerin to @Arsenal and their fans ahead of the Champions League final 😘 pic.twitter.com/frLergDt3P — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 27, 2026

Arsenal ställs mot Real Betis i en träningsmatch den 5 augusti. Champions League-finalen mot Paris Saint-Germain startar klockan 18:00 på lördag.