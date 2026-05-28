SOLNA. Fyra inlånade Djurgården-spelare för att fylla ut truppen i elva mot elva-spelet.

Men hur löd de två formationerna på landslagets andra träning under VM-uppladdningen på svensk mark?

Tja, Alexander Isak fick större delen av matchspelet spela tillsammans med Mikael Marqués och Patric Åslund.

Efter FotbollDirekts avslöjande innan klockan slagit 07 i morse om att Mikael Marqués medverkar på dagens svenska landslagsträning skickade förbundet två timmar senare ut ett pressmeddelande att ytterligare tre Djurgården-spelare gör Marqués sällskap på Nationalarenan i form av de unga talangerna Ahmed Saeed och Abdirahim Abdulle samt den betydligt mer erfarne Patric Åslund.

Anledningen till den oväntade uttagningen av fyra Dif-namn till dagens träning var för att fylla ut truppen när Graham Potters manskap matchades elva mot elva. Carl Starfelt, Emil Holm, Elliot Stroud, Gabriel Gudmundsson och Taha Ali ansågs inte redo för matchspel och då behövde laget fyllas ut.

Så hur löd de två elvamanna-uppställningarna?

Laget utan västar

Kristoffer Nordfelt – Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf – Herman Johansson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Mattias Svanberg, Daniel Svensson – Anthony Elanga, Gustaf Svensson.

Laget med västar

Viktor Johansson – Mikael Marques, Gustaf Lagerbielke, Eric Smith, Ken Sema – Daniel Bernhardsson, Jesper Karlström, Besfort Zeneli, Patric Åslund – Alexander Isak, Benjamin Nygren.

Namnmässigt totalt sett får laget utan västar ses som det starkare av dem – bortsett från Liverpools rekordaffär Alexander Isak förstås och kanske ytterligare något namn som Karlström och Nygren.

Ahmed Saeed och Abdirahim Abdulle, som var med under smålagsspelet innan elva mot elva, tittade på.

Mot slutet av elvamannamatchen gjordes ett par rockader där Saeed kastas in i spel och tog plats till höger i det västlösa laget. Abdulle fick däremot aldrig komma in.

Marqués förpassades till bänken och firma Hien/Åslund bytte lag med varandra.

Elvorna i slutet av matchspelet efter ändringarna

Laget utan västar: Nordfeldt – H. Johansson, Ekdal, Lindelöf, D. Svensson – Saeed, Bergvall, Ayari, Åslund – Elanga, Svanberg

Laget med västar: V. Johansson – Lagerbielke, Hien, Smith, Sema – Bernhardsson, Nygren, Karlström, Zeneli – Isak, G. Svensson