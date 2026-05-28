Efter några succéår i engelska Bournemouth tackade tränaren Andoni Iraola för sig efter sjätteplatsen i Premier League denna säsong, trots att klubben säkrat spel i Europa för första gången någonsin.

Den 43-åriga spanjoren har kopplats ihop med flera klubbar, bland annat Manchester City, men tidigare i veckan uppgavs Iraola vara på väg till Milan. Enligt den italienske transfer-journalisten Nicolò Schira har Serie A-klubben erbjudit tränaren ett kontrakt och vill att han ersätter sparkade Massimiliano Allegri, men någon flytt till Milano verkar det inte bli.

Enligt Sky Sports har förhandlingarna mellan Iraola och Milan kraschat. Succétränaren sägs i stället bara vilja flytta till antingen Liverpool eller tyska Bayer Leverkusen i sommar.

Andoni Iraola har tidigare tränat klubbar som spanska Rayo Vallecano och CD Mirandes samt AEK Larnaca.