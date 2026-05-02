KFF ställs mot succélaget: ”Vi blickar uppåt”

Kalmar FF tog sin första trepoängare mot Elfsborg.

Under lördagen väntar bortamatch mot serieledaren IK Sirius.

– Vi vill fortsätta vinna, säger KFF-talangen Charlie Rosenqvist till FotbollDirekt.

Kalmar FF fick en knackig start i den allsvenska återkomsten. Tre raka förluster på de tre inledande matcherna. Sedan har Smålandsklubben börjat ta poäng. Först ett kryss mot IFK Göteborg och senast en seger över IF Elfsborg.

– Väldigt, väldigt skönt med tre poäng. Vi har spelat ihop till den och välförtjänt tar vi äntligen tre poäng. Jag tycker att vi har blivit bättre och bättre för varje match som går, säger Kalmar FF:s Charlie Rosenqvist till FotbollDirekt.