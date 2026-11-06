Klart: Dahlin förlänger med MFF

Malmö FF har förlängt kontraktet med Johan Dahlin över säsongen 2027.

Målvakten har vunnit sju SM-guld med klubben, fler än någon annan.

– Det känns naturligt att fortsätta ett år till, säger han.

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Ingen spelare har vunnit fler SM-guld med Malmö FF än Johan Dahlin, som har sju. Nu blir målvakten kvar i klubben även nästa säsong.

– Det känns otroligt roligt och jag är glad att få fortsätta ytterligare ett år. Vi har något spännande på gång, med den föryngring som sker och alla unga spelare som finns här. Men i det är det samtidigt viktigt att vi också har några som kan bidra med rutin och vet vad klubben står för, säger Dahlin till klubbens hemsida.

Han vill vara ett stöd för de yngre spelarna, både på och utanför planen.

– Jag minns själv när jag kom hit 2009 och inte var så gammal. Det var speciellt att gå in på Stadion framför 20 000 med den kravbilden som finns här. Jag vill finnas här för de yngre när de känner att de behöver stöttning och vägledning i vardagen. Jag älskar att komma hit varje dag och ge allt i den här miljön, så det känns naturligt att fortsätta ett år till.

Dahlin kom till MFF från norska Lyn 2009 och vann två SM-guld innan han flyttade till turkiska Gençlerbirliği 2013. Efter en tid i Danmark kom han tillbaka till Malmö 2017 och har sedan dess vunnit fem SM-guld och två cuptitlar.

Sportchefen Philip Berglund menar att Dahlin fortfarande håller hög klass.

– Johan har under året visat att han fortfarande håller hög allsvensk klass. Vi ser dagligen hur Johan med sitt driv hjälper även Robin (Olsen) och William (Nieroth Lundgren) att bli bättre och är glada att ha kvar honom i vår målvaktstrio även nästa säsong.