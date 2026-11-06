Uppgifter: Nice intresserade i AIK-mittfältaren

AIK:s Abdihakim Ali lockar intresse från Frankrike, enligt uppgifter.

Nice ska ha scoutat mittfältaren på plats.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Enligt Aftonbladet har Nice varit på plats på AIK:s matcher för att scouta Abdihakim Ali. Den franska klubben ligger åtta i Ligue 1.

Sedan tidigare har flera MLS-klubbar rapporterats vara intresserade av 24-åringen, som har spelat 22 matcher för AIK den här säsongen. Kontraktet med stockholmsklubben går ut efter säsongen, bland annat New York Red Bulls och Minnesota United.

Ali har spelat 22 matcher för AIK den här säsongen, och kontraktet med klubben går ut efter säsongen.



Läs mer: Ali öppnar för förlängning – men lockas av utlandet



