Uppgifter: Djurgårds-målvakten nära ny förlängning

Jacob Rinne är på väg att förlänga med Djurgården, enligt uppgifter.

Det handlar om minst ett år till på det nuvarande kontraktet.

Klubben hoppas bli klar inom de närmaste veckorna.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Enligt Sportbladet är Jacob Rinne nära ett nytt avtal med Djurgården. Hur lång förlängningen blir framgår inte, men det handlar om minst ett år utöver nuvarande kontrakt, som gäller till och med 2028.

Klubben hoppas få det nya avtalet klart inom de närmaste veckorna, men det är oklart när det kan bli officiellt och förmedlat.

Den 33-åringa målvakten har hållit nollan i 13 av 26 matcher.

Rinne kom till Djurgården från saudiska Al Fateh i augusti 2024 och skrev då på ett kontrakt över fyra och ett halvt år.