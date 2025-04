Klart: BP skriver kontrakt med 17-årig talang

David Isso är inte längre en ungdomsspelare i Brommapojkarna.

Under tisdagen meddelar Stockholmsklubben att man har skrivit kontrakt ett treårskontrakt med 17-åringen.

– David har tagit steg och jobbat hårt under en längre tid, säger sportchef Philip Berglund i ett uttalande.



Den lovande anfallstalangen David Isso, 17, anses vara en av Brommapojkarnas med lovande talanger.



Under årets säsongsinledning i allsvenskan har anfallaren fått speltid i två matcher, mot Hammarby och Sirius.



Idag, tisdag, meddelar BP att man har skrivit ett nytt kontrakt med Isso över tre år – och flyttar upp honom till A-laget på permanent basis.



– David har tagit steg och jobbat hårt under en längre tid. Han har anpassat sig väl till träningsvardagen i herrlaget och förtjänar nu att bli permanent uppflyttad samtidigt som vi förlänger hans avtal med tre nya år, säger sportchef Philip Berglund till BP.



Under BP:s försäsong stod 17-åringen för tre mål och en assist, vilket sannolikt har gett BP fog för att säkra upp talangen på längre sikt.

