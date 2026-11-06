TV-Guide: Så ser du Hammarby mot Elfsborg

Hammarby tar emot Elfsborg i Allsvenskan fredagen den 6 november.

Avspark sker klockan 19.00 på 3Arena i Stockholm.

Foto: Bildbyrån

För dig som vill följa matchen finns två svenska sändningsalternativ: TV4 Fotboll och TV4 Play.

Arena: 3Arena, Stockholm

3Arena, Stockholm Datum: 6 november

6 november Avspark: 19.00 svensk tid

19.00 svensk tid Sändningsalternativ: TV4 Fotboll och TV4 Play

På vilken kanal sänds Hammarby mot Elfsborg?

Matchen mellan Hammarby och Elfsborg visas i Sverige på TV4 Fotboll och TV4 Play.

Hammarby mot Elfsborg – vad kan man förvänta sig?

Efter 27 spelade matcher ligger Hammarby tvåa med 55 poäng i tabellen. Elfsborg återfinns på femte plats med 46 poäng efter lika många matcher. Det skiljer alltså nio poäng mellan lagen.

Fyra raka allsvenska segrar ger Hammarby en stark form inför mötet. Senast blev det 2–1 borta mot Malmö FF den 1 november.

Elfsborg kommer också från en 2–1-seger, hemma mot Örgryte FF samma dag. Gästerna är obesegrade i sina fem senaste allsvenska matcher, med två segrar och tre oavgjorda. Det är därmed två lag med positiva resultat bakom sig som möts i Stockholm.

Det senaste inbördes mötet den 5 juli slutade med 2–1-seger för Hammarby på bortaplan. Nu jagar hemmalaget ännu en seger, men Elfsborgs förlustfria svit talar för att det kan bli en tuff uppgift.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.