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AIKs supportrar med ett tifo. Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Det betalade AIK för nyförvärvet

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Daniel Karimi
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AIK betalar 1,5 miljoner kronor för Ibrahima Chérif Fofana, enligt uppgifter.
Hans gamla klubb är nöjd med affären.
– Vi får bra betalt, säger ordföranden Håkan Ringkvist.

Foto: Bildbyrån

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Ibrahima Chérif Fofana är AIK:s senaste nyförvärv. Nu kommer uppgifter om vad affären kostade.

Enligt E-Kuriren betalar AIK 1,5 miljoner kronor till AFC Eskilstuna, plus en bonus kopplad till antalet spelade matcher. Avtalet ska också innehålla en ”lukrativ” vidareförsäljningsklausul.

AFC:s ordförande Håkan Ringkvist bekräftar att det handlar om ett sjusiffrigt belopp, men vill inte gå in på den exakta summan.

– Vi är jättenöjda med dealen eftersom hans avtal med oss går ut nu. Vi får bra betalt men mer får jag inte säga, säger han till E-Kuriren.

20-åringen från Guinea har spelat i AFC Eskilstuna sedan 2025 och har gjort tio mål och 14 assist på 53 matcher. I år har han stått för sex mål och nio assist på 29 matcher i Ettan norra.

Fofana presenterades av AIK i onsdags.

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