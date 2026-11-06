Uppgifter: Det betalade AIK för nyförvärvet
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AIK betalar 1,5 miljoner kronor för Ibrahima Chérif Fofana, enligt uppgifter.
Hans gamla klubb är nöjd med affären.
– Vi får bra betalt, säger ordföranden Håkan Ringkvist.
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Ibrahima Chérif Fofana är AIK:s senaste nyförvärv. Nu kommer uppgifter om vad affären kostade.
Enligt E-Kuriren betalar AIK 1,5 miljoner kronor till AFC Eskilstuna, plus en bonus kopplad till antalet spelade matcher. Avtalet ska också innehålla en ”lukrativ” vidareförsäljningsklausul.
AFC:s ordförande Håkan Ringkvist bekräftar att det handlar om ett sjusiffrigt belopp, men vill inte gå in på den exakta summan.
– Vi är jättenöjda med dealen eftersom hans avtal med oss går ut nu. Vi får bra betalt men mer får jag inte säga, säger han till E-Kuriren.
20-åringen från Guinea har spelat i AFC Eskilstuna sedan 2025 och har gjort tio mål och 14 assist på 53 matcher. I år har han stått för sex mål och nio assist på 29 matcher i Ettan norra.
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