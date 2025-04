Klart: Djurgårds-duon missar matchen mot Öster

Djurgården får klara sig utan Jacob Rinne mot Öster.

Målvakten är sjuk och missar matchen.

Även Albin Ekdal saknas från matchtruppen.

Video Ståhl om konkurrensen i Djurgården: ”Upp till klubben”

Under torsdagskvällen tar Djurgårdens IF emot den allsvenska nykomlingen Östers IF hemma på 3arena i allsvenskans femte omgång. Då får ”Blåränderna” klara sig utan ett gäng spelare.

Jacob Rinne, som startade matchen mot Gais i helgen, är sjuk och missar matchen. Även Albin Ekdal, som tvingades till ett byte mot Gais, missar torsdagens möte.

– Piotr Johansson, Malkolm Nilsson Säfqvist, Rasmus Schüller, Patric Åslund, Oskar Fallenius, Nino Zugelj, Albin Ekdal, Mikael Marquez och Jacob Rinne (sjuk) är de spelare som inte är tillgängliga för matchtruppen, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling på klubbens hemsida.

Matchen mellan Djurgården och Öster startar klockan 19:00 under torsdagen.

Djurgårdens trupp: