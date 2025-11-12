Klart: Duon återvänder till Peking – Shabani lämnar

Ture Sandberg och Noel Sernelius återvänder till IFK Norrköping efter sina lånesejourer.

Samtidigt lämnar Laorent Shabani i samband med att hans kontrakt löper ut.

Foto: Bildbyrån

Ture Sandberg har spenderat förra säsongen på lån i Gif Sundsvall medan Noel Sernelius varit en del av Husqvarna FF. Duon tillhör IFK Norrköping och nu står det klart att de återvänder inför det avgörande kvalet. Eftersom de har representerat andra klubbar kommer de inte att få delta i kvalet.

– Det ska bli kul att åter välkomna Noel och Ture i vår träningsmiljö. Med sin kvalité och energi blir de nyttiga i våra förberedelser inför kvalmatcherna, säger huvudtränare Martin Falk.

Samtidigt som duon går in i Peking direkt, bekräftar även klubben att Laorent Shabani, som spelade i Varbergs Bois förra säsongen, inte återvänder till Peking i samband med att hans kontrakt löper ut.

Kvalet till allsvenskan spelas den 22 och den 29 november där Peking möter Örgryte IS.